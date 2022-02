Tar di Latina, accolto il ricorso di Antimo Di Biasio

Il Tar di Latina ha accolto il ricorso di Antimo Di Biasio, il candidato della lista «Per Latina 2032» della coalizione a sostegno di Damiano Coletta alle amministrative di ottobre. I giudici hanno disposto il riconteggio dei voti di preferenza nelle cinque sezioni elettorali indicate dallo stesso Di Biasio nel ricorso.

Candidato per la prima volta, Di Biasio si era piazzato al terzo posto nella lista di appartenenza, dietro all’ex Presidente del Consiglio comunale Colazingari e l’ex assessore Simona Lepori. Un piazzamento che non gli era valso l’ingresso in Consiglio comunale e lo aveva bloccato nella posizione di primo dei non eletti. Ma all’indomani dell’accettazione dell’incarico di assessore da parte di Simona Lepori, scelta che la escludeva in automatico dal posto di Consigliere comunale, Di Biasio aveva ritenuto fosse giunto il suo turno. Poi dagli uffici comunali Di Biasio aveva appreso che i suoi 246 voti si erano ridotti a 237, spostandolo al quarto posto, dopo Nazzareno Ranaldi, finito in consiglio comunale al suo posto.

Che fine hanno fatto quei 9 voti? In base a quale riconteggio sono stati sottratti dal computo? Di Biasio, rileggendo i verbali di ognuna delle 116 sezioni elettorali di Latina, ha anche indicato le cinque sezioni in cui i conti non tornavano. I giudici, convinti della fondatezza delle osservazioni, hanno ritenuto necessario il riconteggio delle preferenze in quelle cinque sezioni. «Voglio sottolineare la mia piena fiducia nella giustizia amministrativa – ha commentato lo stesso Antimo Di Biasio dopo aver appreso che il ricorso era stato accolto.