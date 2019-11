Taylor Mega nuda nelle foto hot del calendario 2020 di For Men Magazine

Taylor Mega nuda per il calendario 2020 di For Men Magazine. La bella showgirl italiana nelle ultime ore ha pubblicato una serie di scatti hot che la ritraggono in tutta la sua bellezza per il nuovo calendario del mensile maschile più famoso d’Italia. Dopo le tante notizie di gossip che hanno visto Taylor ospite di numerose trasmissioni tv, ora la sexy influencer è pronta per una nuova avventura, un calendario hot che metterà in evidenza il suo fisico super invidiato.

Negli ultimi giorni in rete sono stati pubblicati i primi scatti hot del calendario 2020 di Taylor Mega, la 25enne che è riuscita ad attirare l’attenzione su di sé in seguito alla partecipazione al reality show l’Isola dei Famosi e successivamente al Grande Fratello Vip. Di recente Taylor è stata al centro di varie discussioni per via della presunta relazione con Erica Piamonte e poi con la giovanissima Giorgia Caldarulo, ex di Uomini e Donne.

Calendario 2020 Taylor Mega: le foto hot

Il nuovo progetto di Taylor Mega è un calendario per For Men Magazine che la vede protagonista assoluta in 12 scatti che accompagneranno il nuovo anno. Per ogni mese del 2020 la bella bionda ha realizzato scatti hot che mettono in evidenza tutta la bellezza della famosa influencer.

Dopo Manuela Ferrera e Fabiana Britto, quest’anno è il turno di Mega, così come confermato dal direttore del mensile Andrea Biavardi: “È proprio il caso di dire che quest’anno For Men Magazine, il primo mensile maschile d’Italia, ha realizzato un Mega Maxi Calendario. La protagonista dei 12 mesi più bollenti dell’editoria italiana è infatti Taylor Mega, una delle più belle e prorompenti protagoniste dello star system. È un’influencer di primissimo piano e manager di se stessa. La sua pagina Instagram vanta oltre 2 milioni di follower. La sua notorietà è cresciuta al punto tale che ha partecipato al Grande Fratello e all’Isola dei Famosi”.

Le foto sexy di Taylor Mega sono state realizzate gratuitamente dalla showgirl, la sua richiesta è stata infatti quella di una donazione all’associazione Wall of Dolls che si occupa di proteggere le donne vittime della violenza di genere. A parlare del calendario 2020 di Taylor Mega è intervenuta anche la stessa influencer che in un post Instagram ha dichiarato: “Ho deciso di mettermi a nudo per il calendario For Men Magazine 2020 per devolvere tutto il mio cachet all’associazione Wall of Dolls che lotta da anni contro la violenza sulle donne. Smettiamola di vedere la nudità come fosse un tabù, invece di considerarla qualcosa di naturale. Le donne hanno lottato per anni per essere libere e nessuno può ostacolare la nostra libertà conquistata. Dal 4 Novembre in tutte le edicole d’Italia”.