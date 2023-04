Tennis – Internazionali d’Italia, al via l’edizione dei record. 21 giorni di gare de oltre 300 match al Foro Italico di Roma

Tra storia ed innovazione, tradizione e futuro prende il via il 2 maggio (con le prequalificazioni) l’80ma edizione degli Internazionali d’Italia di tennis.

In uno scenario mozzafiato e con ben 17 campi a disposizione degli atleti ecco per gli appassionati la prima edizione con l’upgrade ovvero tre settimane di gioco (finale maschile prevista il 21 maggio) e oltre 300 match in programma col doppio dei campione in azione sul rosso (tabellone Atp e Wta a 96 giocatori).

Presentata questa mattina presso l’Accademia della Scherma del Foro Italico in fase di restyling alla presenza del Presidente della Fitp, Angelo Binaghi, del Ministro dello Sport e i Giovani, Andrea Abodi, del Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, dell’Amministratore Delegato di BNL e Responsabile Gruppo BNP Paribas in Italia Elena Goitini e del Presidente e Amministratore Delegato di Sport e Salute Vito Cozzoli, l’80ma edizione degli Internazionali ha già venduto in prevendita 175.000 tagliandi (la previsione è quella di superare i 300.000 e battere il primato d’incassi di 16 milioni di euro registrato lo scorso anno), a testimonianza di una passione crescente e travolgente che attende solo il successo di un italiano per esplodere definitivamente (come ha ricordato Binaghi rispondendo a chi gli chiedeva se avesse ragione Sinner a dire che il tennis non eguaglierà mai il calcio in fatto di popolarità).

Più grandi, più ricchi e più prestigiosi, i nuovi Internazionali assicurano nelle entry list il solito spettacolo con i primi 10 giocatori della classifica Atp e le prime 70 giocatrici della Wta che hanno assicurato la loro presenza.

Otto gli azzurri ammessi di diritto nei tabelloni principali: Martina Trevisan, Camila Giorgi, Elisabetta Cocciaretto e Jasmine Paolini nel main draw WTA; Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Lorenzo Sonego e Marco Cecchinato in quello dell’ATP mentre le Wild Car in quota Fitp per il main draw maschile sono state assegnate a Matteo Arnaldi, Fabio Fognini, Luca Nardi, Francesco Passaro e Giulio Zeppieri per gli uomini e a Sara Errani, Lucia Bronzetti, Lucrezia Stefanini, Nuria Brancaccio, Camilla Rosatello, Matilde Paoletti, Diletta Cherubini e Lisa Pigato per le donne. Quelle per le qualificazioni vanno invece a Mattia Bellucci, Flavio Cobolli, Matteo Gigante e Francesco Maestrelli e a Martina Colmegna, Angelica Moratelli, Anna Turati, Deborah Chiesa e Federica Urgesi.

Tra le novità di quest’anno, un ponte sospeso e appositamente costruito per permettere ai tennisti di accedere direttamente dal campo Centrale alle aree abitualmente destinate ai nuotatori (spogliatoi, players lounge, palestra, ristoranti e aree relax) permettendo così al site romano di svilupparsi su un’area totale di 125.000 mq.

L’8 e il 9 maggio sono in programma le qualificazioni mentre i match validi per il main draw femminile scatteranno il 9 maggio e quelli di primo turno maschile il 10 maggio. Con un programma di gioco che permetterà agli appassionati di beneficiare di due importanti novità: il super-weekend centrale -con ben 40 match in programma sabato 13 e 24 match in programma domenica 14 maggio- e il super-sabato che il 20 maggio vedrà disputarsi le due semifinali maschili e la finale femminile.

Sorteggi dei tabelloni da cartolina, con due luoghi iconici a far da cornice all’estrazione dei nomi dei giocatori.

Quello femminile è in programma domenica 7 maggio al Parco del Colle Oppio con vista sul magnifico Anfiteatro Flavio mentre per il maschile l’appuntamento è al giorno successivo davanti alla scalinata di Piazza di Spagna.

Infine una copertura televisiva senza precedenti con il torneo maschile visibile interamente su Sky Sport e in streaming su NOW (e un match al giorno sarà trasmesso in chiaro e in diretta dai canali Mediaset e un secondo andrà in differita serale su SuperTennis).

Per il 15° anno consecutivo, la tv della FITP trasmetterà invece integralmente, in chiaro e in diretta, tutti gli incontri del tabellone femminile. Inoltre, a partire dal 1° maggio, il palinsesto di SuperTennis sarà ancora più ricco grazie all’HbbTV che consentirà agli appassionati la visione gratuita di canali supplementari accessibili facilmente dal proprio telecomando.

Claudio Fontanini