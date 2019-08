Teocoli salta Ostuni e Santa Severa… problemi di salute

E’ un’estate un po’ controversa questa per l’attore Teo Teocoli il quale, per motivi non chiariti, prima ha saltato l’atteso – da parte dei suoi numerosissimi fans – laziale al Castello di Santa Severa poi, anche qui senza dare spiegazioni precise (“C’è stato un intoppo, succede”, si è limitato a dire), dopo 20 anni di continuità ha saltato l’annuale partecipazione al ‘Giugrà’ della Contrada Pascarosa di Ostuni, comune del brindisino.

Intervenendo sulla pagina locale, l’attore milanese ha caricato un video dove afferma: “Mi ha fatto piacere che molta gente si sia interessata anche per le altre serate che, purtroppo, salteranno. Sono rimasto colpito da tanta solidarietà e benevolenza. Mi hanno detto ‘torna a trovarci’, ‘qui c’è sempre una camera per te’. Si è rotta una sequenza di quasi vent’anni senza un intoppo – ha quindi spiegato – stavolta c’è stato e, comunque, succede”. Quindi concludendo il video, mandando un bacio ha aggiunto: Grazie a tutti”.

Come dice lui davvero niente di strano, sebbene dopo 20 anni di continuità, può anche capitare. Ciò che però fa sorgere qualche perplessità, come dicevamo, è che anche lo spettacolo previsto per questa sera nell’Arena Grande del Castello di Santa Severa, sia improvvisamente saltato, nonostante l’ottima prevendita di biglietti.

Anche qui il tutto è raccolto in una nota stampa diffusa dagli organizzatori, in cui si avverte che “Caffeina Cultura comunica che per problemi di salute dell’artista, l’evento ‘Tutto Teo’ di e con Teo Teocoli previsto per il 6 agosto prossimo presso l’Arena Grande del Castello di Santa Severa, è stato annullato. Le modalità di rimborso dei biglietti sono le seguenti: coloro che hanno acquistato i biglietti potranno procedere alla richiesta del rimborso presso il punto vendita in cui hanno effettuato l’acquisto, qualora si sia proceduto all’acquisto online il rimborso potrà essere richiesto scrivendo a info@caffeinacultura.it e inviando copia del titolo di acquisto entro e non oltre il 20 agosto prossimo. Verrà rimborsato solo il costo del biglietto e non il diritto di prevendita”.

Che dire? Speriamo che la concomitanza degli spettacoli ‘annullati’ sia davvero soltanto un episodio momentaneo e non legato a ‘qualcosa’ di più importante…

