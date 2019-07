Terremoto in Indonesia: scossa fortissima di 7.1

È stata registrata la magnitudo 7,1, come successo poco prima in California, per il forte terremoto che ha colpito l’Indonesia orientale. Il sisma ha avuto epicentro in mare fra le isole di Maluku e di Sulawesi con profondità di 36 chilometri.

Terremoto Indonesia oggi: scossa paurosa, allarme tsunami

L’allarme tsunami è stato tempestivo ed è rientrato dopo alcune ore. Il sisma è stato fortissimo anche se alcune fonti riportano una magnitudo lievemente ribassata (6.8 – 6.9).

Aggiornamento ore 6.00

L’Usgs big quakes ha rilevato che il sisma in Indonesia si è originato ad una profondità non elevatissima, ovvero a 24 chilometri. L’agenzia indonesiana di geofisica Bmkg ha riportato che il terremoto è avvenuto esattamente alle alle 22.08 locali, corrispondenti alle le 17.08 italiane.

Non si hanno al momento notizie certe di vittime anche se secondo l’Usgs si ipotizzano danni importanti per quanto riguarda le edificazioni non antisismiche. I cittadini indonesiani si sono abbandonati al panico nella provincia di Maluku Settentrionali, scappando sulle montagne circostanti.

Aggiornamento ore 7.00

Il terremoto che ha colpito l’Indonesia è solo l’ultimo di una lunga serie che ha sempre interessato questo paese. Il più devastante della storia recente risale al 26 dicembre del 2004, quando con una magnitudo 9.1 a largo di Sumatra il sisma generò il rovinoso tsunami in grado di annientare circa 220mila persone.

Un anno fa, un altro terremoto con magnitudo 7.5 e tsunami a Palu, sull’isola di Sulawesi, con altre 2.200 vittime e un migliaio di dispersi.

Aggiornamento ore 9.00