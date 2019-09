The Witcher, in arrivo un nuovo capitolo: arriva la conferma di CD Projekt

The Witcher, in arrivo un nuovo capitolo: arriva la conferma di CD...

Non solo Cyperpunk 2077, CD Projekt non molla The Witcher, la saga che ha reso famosa l’azienda polacca. Le avventure dello strigo Geralt continueranno quindi ad essere raccontate anche su console, e non solo attraverso la nuova serie tv lanciata da Netflix.

Il brand di The Witcher è stato capace di incassare consensi entusiastici da parte di critica e pubblico, che ripaga lo sforzo perfuso dagli sviluppatori nel ricreare le ambientazioni e le atmosfere scritte nei romanzi di Andrzej Sapkowski.

The Witcher Wild Hunt, l’ultimo capitolo della saga, continua inoltre a vendere tantissimo, e gli incassi del primo semestre del 2019 sono addirittura superiori rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Geralt farà anche la sua apparizione su Nintendo Switch, generando un’ondata di entusiasmo da parte degli utenti Nintendo tale da spingere CD Projekt a ribadire che nonostante l’imminente uscita di Cyberpunk lavorerà contemporaneamente sull’universo di The Witcher.

The Witcher, le dichiarazioni di CD Projekt

La stessa CD Projekt attraverso un comunicato ha voluto tranquillizzare su un possibile seguito di The Witcher attraverso un comunicato in cui svela le politiche aziendali nel prossimo futuro: “La gestione di due importanti franchise separati (The Witcher e Cyberpunk), insieme a diversi team di sviluppo indipendenti, consente all’azienda di condurre lavori paralleli su diversi progetti e di rendere più fluido il programma di pubblicazione sul lungo periodo.

Questa migrazione verso un modello a doppio franchise supportato da diverse linee di prodotti indipendenti consente anche l’ottimizzazione delle attività produttive e finanziarie, mitiga importanti fattori di rischio e rende più facile per i dipendenti dell’azienda cercare la realizzazione professionale”, conclude la nota.