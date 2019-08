Thomas Fabbiano, chi è il tennista pugliese che ha stupito agli US Open

Thomas Fabbiano, chi è il tennista pugliese che ha stupito agli US...

Ormai ci ha preso gusto, potrebbe essere definito ‘l’ammazza grandi’. Thomas Fabbiano è ormai un uomo di 30 anni, ma solo da poco ha svelato il suo vero potenziale. Il tennista pugliese, infatti, ha eliminato a sorpresa il numero 4 al mondo Dominic Thiem 6-4, 3-6, 6-3, 6-2 agli US Open a New York.

Quando la sfida è complicata lui si esalta, non è tipo da mezze misure. Il suo nome aveva fatto il giro del mondo già a Wimbledon nel 2019, quando eliminò dal torneo il greco Tsitsipas, numero 6 mondiale. Ci ha preso gusto Fabbiano, ha deciso di scoprire definitivamente le carte proprio quando la sua carriera sembrava non potesse regalargli altri sussulti. Sbagliato, perché il pugliese ha trovato la giusta maturazione per ambire ad alti livelli.

Chi è Thomas Fabbiano

Libero di testa, senza pressioni e con il talento sempre dalla sua. Così Fabbiano nel giro di pochi mesi si è regalato le prime pagine dei quotidiani sportivi e imprese che resteranno impresse nella sua mente per parecchi anni. Il risultato della sfida con Thiem era scontato a favore dell’austriaco. Pronostico ribaltato da parte dell’italiano che sta vivendo il suo momento migliore in carriera.

Nato a San Giorgio Jonico nel 1989 esordisce nei tornei Future a 18 anni senza più fermarsi. I tornei Challenger aprono le loro porte all’ingresso di Fabbiano nel 2013, quando il tennista conquista l’accesso agli US Open. Negli anni successivi non riesce a confermare il suo talento e retrocede nella classifica Atp. Almeno fino al 2017, quando ottiene il suo migliore risultato scalando le posizioni e piazzandosi al numero 70. Il 2019 potrebbe rappresentare per lui un nuovo trampolino di lancio: Fabbiano è pronto a cogliere l’occasione.