Tiger King, Nicolas Cage sarà Joe Exotic in una nuova serie tv CBS sulla scia del boom su Netflix

Esordio nell’universo delle serie tv per Nicolas Cage. L’attore diventa protagonista di una nuova produzione ispirata alla vita di Joe Exotic, l’estroverso (ex) proprietario di uno zoo in Oklahoma reso famoso in tutto il mondo grazie a Tiger King, la docu-serie prodotta da Netflix.

La serie, co-prodotta da Imagine Television Studios e CBS Television Studios, non ha ancora un titolo ufficiale ed è in fase di studio dallo scorso giugno.

Tiger King, Nicolas Cage sarà Joe Exotic: dove e quando

Si parla di otto episodi tratti (anche) dalle indicazioni dell’articolo ‘Joe Exotic: A Dark Journey Into the World of a Man Gone Wild‘ scritto da Leif Reigstad per Texas Monthly.

Il racconto si baserebbe sulla storia di Joe Schreibvogel / Joe Exotic, condannato a 22 anni di reclusione, nel 2019, in quanto ritenuto colpevole di diciassette capi d’accusa, tra i quali l’abuso di animali e il tentato omicidio di Carole Baskin, la direttrice di Big Cat Rescue.

Ma al di là della condanna, Tiger King è divento un vero e proprio mito dell’America che ama le armi, le belve feroci e un certo fare trasgressivo.

La serie dunque è il debutto in tv per Nicolas Cage. Con questa mossa, CBS Studios segue il successo di Tiger King, vista su Netflix da circa 34,3 milioni di utenti americani.