Tim, ecco l’offerta di Kkr

Da Kkr arriva una manifestazione di interesse “non vincolante” e qualificata dal fondo come “amichevole” per il 100% di Tim che prevede indicativamente un prezzo di 0,505 euro per azione ordinaria o risparmio. Lo rende noto la stessa società di telecomunicazione in una nota al termine del Consiglio d’amministrazione, riunito oggi sotto la presidenza di Salvatore Rossi, che “ha preso atto della intenzione di Kohlberg Kravis Roberts Co. (Kkr) allo stato ‘non vincolante e indicativa’ di effettuare una possibile operazione sulle azioni di Tim attraverso un’offerta pubblica di acquisto sul 100% delle azioni ordinarie e di risparmio della società, volta al delisting”. “Aspira a ottenere il gradimento degli amministratori della società e il supporto del management” spiegano.

“La manifestazione d’Interesse, come detto non vincolante e basata su informazioni di pubblico dominio, sarebbe soggetta alla condizione del raggiungimento della soglia di adesione minima del 51% del capitale sociale di entrambe le categorie azionarie”, ossia ordinarie e di risparmio, sottolinea ancora l’operatore di telecomunicazione.