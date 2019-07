Tiziano Ferro ha sposato il suo Victor

In realtà se ne parlava da tempo e nell’attesa più di un tabloid o blog intitolato al gossip, di tanto in tanto lo davano per imminente. E alla fine l’evento ha avuto luogo. Precisamente in una bellissima villa di Sabaudia dove, alla presenza di una cinquantina di amici tra i più cari – e parenti – Tiziano Ferro ha finalmente sposato il suo Victor, con il quale vive da tempo a Los Angeles.

In un’area esclusiva e debitamente blindata la cerimonia ha avuto luogo lontano da occhi indiscreti. Tuttavia il sempre capace ‘Dagospia’ è riuscito per tempo a sapere sia la data delle nozze che la location, dandone subito notizia. Poco dopo però è seguita la foto ufficiale postata da Tiziano Ferro su Instagram, dove con Victor mostrano le fedi accanto alla frase: “La vita e le sue imprevedibili e meravigliose svolte. Non vedo l’ora di raccontarvi questa ennesima storia di gioia e celebrazione dell’amore”.

Max