Tommaso Paradiso, chi è Carolina Sansoni, la compagna dell’ex frontman dei The Giornalisti: età, Instagram, carriera, vita privata 

Tommaso Paradiso, chi è Carolina Sansoni, la compagna dell’ex frontman dei The Giornalisti?

Aver lasciato la band per proseguire la carriera musicale da solista non fa di Tommaso Paradiso, di per sé, un traditore seriale.

L’ex leader de The Giornalisti infatti, sul piano sentimentale e relazionale sembra avere a cuore una certa stabilità. Chi è la persona per cui batte il cuore dell’artista?

Chi è, come si chiama, cosa fa e di cosa si occupa la.compagna di Tommaso Paradiso? Ecco tutto ciò che ci è dato sapere sulla sula Carolina.

Al riguardo della vita privata di Tommaso Paradiso, è certo che la compagna di Tommaso Paradiso è Carolina Sansoni.

La compagna di Tommaso Paradiso, Carolina Sansoni è una giovane imprenditrice nel settore della moda.

Più volte lui ha amato definirla come una ragazza normale e bellissima. Il cantante ha in diverse occasioni sottolineato come adori stare con una ragazza che sia fuori dai riflettori.

Tuttavia il mondo social con le sue storie e i post su Instagram che li ritraggono insieme li ha ampiamente contagiati come è possibile vedere nel profilo social dello stesso cantante.

Tommaso ha spesso detto che il selfie è la massima espressione del cazzeggio e del divertimento, e se fatto insieme alla sua dolce metà, è anche meglio.

La donna ad ogni modo segue il suo compagno nella carriera e nelle scelte, specie quelle difficili come la separazione dalla band.