Tomori al Milan, le cifre dell’affare

Arrivato al Milan come oggetto misterioso della campagna acquisti rossonera è diventato in poco tempo il cardine della difesa di Pioli. Tomori è riuscito a scavalcare nelle gerarchie anche un difensore forte come Romagnoli, per questo il Milan non se l’è fatto sfuggire riscattandolo dal Chelsea.

Un’operazione da 25 milioni di euro, mentre il difensore ha firmato un contratto fino al 2025. La formula dell’affare è l’acquisto a titolo definitivo: il difensore classe 1997 è ora tutto del Milan. Un colpo per il presente e anche per il futuro. Dopo un iniziale periodo di ambientamento Tomori è diventato titolare, e non si è più schiodato dal centro della difesa.

Il Milan ha deciso così di fare un investimento importante per riscattarlo, come certifica anche il comunicato del club rossonero: “AC Milan è lieto di annunciare di aver esercitato l’opzione per l’acquisizione a titolo definitivo delle prestazioni sportive di Oluwafikayomi Oluwadamilola Tomori dal Chelsea FC. Il difensore inglese, dopo aver totalizzato 22 presenze e 1 gol nella stagione appena conclusa, continuerà a vestire la maglia rossonera fino al 30 giugno 2025”.