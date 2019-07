Torino, denunciati 20 No Tav

La Digos ha identificato 20 persone, attivisti No Tav, e denunciati per il mancato rispetto dell’ordinanza della Prefettura sul divieto di accesso ai luoghi, mentre alcuni di loro per accensioni pericolose.

“Forse pensavano di avere intimidito qualcuno con le denunce di ieri a mezzo stampa, ma anche questa notte un grande falò ha indicato il cammino e dei fuochi sono caduti sul cantiere. Non molleremo mai”. Così recita il comunicato dei No Tav pubblicato su internet dagli attivisti, a commentare l’azione intrapresa nei pressi del cantiere di Chiomonte in Valle di Susa.

Erano i 200 i manifestanti che hanno dayo to luogo al corteo dall’abitato di Giaglione. Le forze dell’ordine li hanno bloccati erigendo una cancellata metallica rinforzata, ma gli attivisti hanno tentsto di sfondarla con un tronco ed aprirla con un flessibile elettrico.

Scene di guerriglia con gli attivisti che hanno appiccato il fuoco, la polizia che ha azionato un idrante e i No Tav che hanno reagito con lancio di pietre, petardi e bombe carta.