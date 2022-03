Trasporti, caos Roma: stop tratta B1, folla sulla B

Non c’è pace per la metro capitolina, mancano i treni, e i passeggeri si ammassano sulla linea B. E’ ancora caos trasporti a Roma con la chiusura della tratta B1. Ad annunciare l’odierno disservizio, l’ennesimo nella città eterna, è stato l’altoparlante della stazione.

Passeggeri e pendolari in difficoltà, subito ammassati nei vagoni per un disordine immutevole. Prima i guasti elettrici, poi i treni mancanti. Gli utenti Atac della metropolitana di Roma dalle 7 di oggi hanno dovuto fare i conti con la nuova interruzione della linea B1 della metropolitana dell’Urbe, stoppata, per di più, proprio nell’ora di punta e di massima utilità. Il motivo, come annunciato direttamente nelle stazioni, è “l’esiguo numero di treni“.

I mezzi da questa mattina sarebbero infatti in manutenzione. Atac per limitare il disservizio, ha attivato il consueto sistema dei bus navetta per la tratta interrotta. Una decina le linee alternative utilizzabili. Difficoltà anche per gli utenti della Metro B, con frequenze oltre il normale minutaggio e convogli strapieni. A Piramide e Termini, stazioni in genere anche di deflusso dei passeggeri, il numero di pendolari a bordo non è mai diminuito. Una ulteriore mattinata campale, insomma, nella Capitale.