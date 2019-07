Treni, ritardi e cancellazioni. Trenitalia offre il rimborso biglietto

L’Italia è nel caos oggi per quanto riguarda i trasporti ferroviari, dopo l’incendio sulla linea Roma-Firenze che di fatto ha bloccato gran parte della circolazione ferroviaria e ha spaccato il Paese in due.

È stata una cabina elettrica della stazione di Rovezzano ad andare a fuoco, forse in modo doloso, mandando in tilt la programmazione dei treni da nord a sud. Ritardi di diverse ore, treni cancellati e attese interminabili questa mattina, in una settimana che vedrà anche lo sciopero nazionale dei trasporti, con altri disagi, mercoledì 24 luglio.

Treni, ritardi e cancellazioni. Come ottenere il rimborso del biglietto Trenitalia

Considerati i disagi di oggi, Trenitalia ha annunciato il rimborso integrale del biglietto per chi decidesse di rinunciare al viaggio. In parallelo viene offerta la possibilità di cambiare il biglietto senza alcun costo aggiunto.

Per ottenere il rimborso integrale bisogna avere un biglietto dei treni ad Alta Velocità, Intercity e Intercity notte e recarsi presso le biglietterie delle stazioni. In alternativa si può compilare il form online sul sito di Trenitalia, mentre per cambiare la data del biglietto ci si può affidare anche ai desk di assistenza.

Trenitalia inoltre sta fornendo assistenza ai passeggeri a bordo dei treni e a quelli in stazione. L’impegno è attivo lungo tutta la direttrice sud-nord nelle stazioni: Napoli Centrale, Roma Termini e Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna Centrale, Milano Centrale, Torino Porta Nuova, Brescia e Venezia Santa Lucia.