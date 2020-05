Triminzitic Show cos’è il programma di Rai2 sulla carriera di Renzo Arbore

Arriva e promette di intrattenere tutti i suoi fan e non solo: ecco triminzitic Show, programma nel quale Renzo Arbore rivive su Rai 2 la sua carriera.

Si tratta di ben 21 appuntamenti per riattraversare il filo di tutta la carriera di Renzo Arbore. Con questo target arriva su Rai 2, Striminzitic Show.

Triminzitic Show, programma su Renzo Arbore: da quando e dove

Il debutto del nuovo show è previsto per il prime time di lunedì 8 giugno, per poi continuare dal lunedì al venerdì in seconda serata. Ad accompagnare in questo viaggio lo showman di Foggia ci sarà il musicista e suo amico Gegè Telesforo.

Tramite l’archivio degli show di Arbore, sarà possibile rivedere le immagini della storia del costume italiano per vedere non solo come è cambiata la carriera di Arbore, ma anche la società.

Persuaso da Telesforo e Ugo Porcelli, il suo storico autore, a dare luce al progetto, Arbore si lancia nel piccolo schermo per raccontare con ironia e sagacia sia le sue opere televisive, ma anche i percorsi in giro per il mondo con le tournée che ha svolto con l’Orchestra italiana.

Senza mai smettere di essere attuale, il conduttore metterà su piatto anche un lato inedito di sé entrano online, in rete per andare a cercare i talenti di ieri, e di oggi.

Striminzitic Show è scritto da Renzo Arbore, Ugo Porcelli, Giovanna Ciorciolini, Gian Luca Santoro e Gegè Telesforo e la regia è di Gianluca Nannini.

