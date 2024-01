Trump alla Corte suprema: intervenga contro Maine e Colorado per l’esclusione dalle primarie 2024

L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha fatto ricorso alla Corte Suprema a seguito del fatto che quella statale del Colorado lo ha escluso dalle primarie repubblicane locali. Lo ha fatto in base al 14esimo emendamento con cui si vietano le cariche pubbliche ai funzionari coinvolti in insurrezioni o rivolte contro la costituzione. Ad oggi Trump ha fatto ricorso contro una sentenza di Shenna Bellows, segretario di Stato democratico del Maine, che afferma che Trump non sarebbe idoneo a partecipare alle elezioni a causa del suo ruolo nell’azione di attacco al Campidoglio.

Secondo quanto riferisce il Washington Post, gli avvocati di Trump hanno invitato i giudici a revocare la sentenza rapidamente per poter «restituire agli elettori il diritto di votare per il candidato di loro scelta». A quanto sembra, i giudici non dovrebbero essere autorizzati ad impedire a chi elegge di votare per il più importante candidato repubblicano alla presidenza.