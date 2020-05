Tutti i soldi del mondo oggi 15 Maggio su Rai1 in prima tv: trama e cast del film di Ridley Scott sul rapimento John Paul Getty III

Una storia che in tanti ricordano bene perchè dopotutto, da contemporanei, ne hanno vissuto gli sviluppi: un racconto che sposa alla cruda realtà dei fatti realmente accaduti la spettacolarità del cinema e l’interpretazione incredibile dei protagonisti della pellicola: è il sale del film “Tutti i soldi del mondo” in prima visione oggi 15 Maggio su Rai1.

Il film di Ridley Scott racconta il rapimento a Roma di John Paul Getty III. Ma com’è la trama nella sua interezza e chi vi recita? Ecco tutte le news al riguardo.

Tutti i soldi del mondo oggi 15 Maggio su Rai1 il film sul rapimento Getty

Una grande serata d’azione e pathos e anche di resoconto di fatti realmente accaduti quella che ci aspetta con “Tutti i soldi del mondo”, il film del 2017 che Rai1 lancia oggi venerdì 15 maggio, alle 21.25. Regia di Ridley Scott, e intrepreti d’eccezione, con Michelle Williams, Christopher Plummer, Mark Wahlberg, Timothy Hutton.

Tratto dall’omonimo saggio di John Pearson, il film racconta del sequestro di John Paul Getty III, nipote dell’allora uomo più ricco del mondo, avvenuto a Roma nel 1973.

Come noto dalla cronaca di quei giorni, alcuni uomini mascherati rapiscono a Roma nipote prediletto del magnate del petrolio Jean Paul Getty. Quando arriva la richiesta di riscatto da parte dei rapitori, il miliardario si rifiuta di pagare. Allora Gail, madre del giovane, e Fletcher Chace, ex agente Cia ed esperto negoziatore, partono in una avventurosa e complessa corsa contro il tempo per raccogliere la somma necessaria per il riscatto.