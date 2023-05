(Adnkronos) – “La missione di pace” per Kiev annunciata dal Papa “si farà”. Lo ha confermato il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin a margine di un evento a Roma. Parolin si è detto anche “sorpreso” della reazione di Kiev e Mosca perché invece “a suo tempo le parti sono state informate. Poi, in mezzo ai meandri della burocrazia, può darsi che le comunicazioni non arrivino dove devono arrivare. Però le mie sono solo interpretazioni, io so che sono state informate le due parti”.