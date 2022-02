(Adnkronos) – Bambini e adulti in fuga dall’Ucraina – mentre infuria la guerra con la Russia – sono costretti a trascorrere nottate intere al confine con la Polonia, con temperature di -15 gradi, in attesa di varcare la frontiera. “E’ una situazione disperata, fra poco molta gente morirà, mentre l’Unione Europea non interviene”, dice all’Adnkronos di Tanya Lytvynenko, ucraina residente in Italia, mentre i suoi genitori cercano da giorni di varcare il confine.