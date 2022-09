Ucraina-Russia, Cacciari a Cartabianca: “Putin sconfitto”

(Adnkronos) – “Putin è sconfitto a livello politico, non c’è alcun dubbio”. Massimo Cacciari si esprime così a Cartabianca sulla posizione del presidente russo Vladimir Putin dopo gli ultimi sviluppi nella guerra tra Russia e Ucraina.

“Putin ha sottovalutato le capacità di difesa dell’Ucraina derivanti dall’appoggio degli Stati Uniti. Non ha capito la situazione, è caduto in una trappola micidiale. E’ sconfitto, ne può uscire con un appello al principio di autodeterminazione: la maggioranza della popolazione in Donbass è favorevole alla Russia. Nessuno stato nazionale oggi accetta” però “il principio di autodeterminazione. Putin avrebbe dovuto partire da lì, non avrebbe dovuto mandare i carri armati: una politica sciagurata”.