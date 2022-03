Ucraina-Russia, Zelensky: “Negoziati? Segnali positivi, ma non ci fidiamo”

(Adnkronos) – “I segnali che sentiamo dalla piattaforma negoziale possono essere definiti positivi. Ma questi segnali non soffocano lo scoppio dei proiettili russi”. Così il presidente ucraino Volodymyr Zelensky nell’ultimo messaggio su Telegram in merito ai colloqui con la Russia. “Naturalmente, tutti vediamo i rischi e naturalmente non vediamo alcun motivo per fidarci delle parole di alcuni rappresentanti di uno Stato che continua a combattere per la nostra distruzione”.

“Gli ucraini non sono persone ingenue. Gli ucraini hanno già appreso durante questi 34 giorni di invasione e negli ultimi otto anni di guerra nel Donbass che ci si può fidare solo di un risultato concreto”, conclude Zelensky.