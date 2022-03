Ucraina, Zelesnky: “Rimango a Kiev, non mi nascondo”

Parla da Kiev, mentre in lontananza si sentono i rumori delle esplosioni. Il presidente ucraino Zelensky non lascia la capitale, che si prepara all’assalto russo, e non ha intenzione di farlo. Lo dice chiaramente in un video pubblicato sul suo canale Telegram, dove ogni giorno parla con il popolo ucraino e con il resto del mondo.

“Rimango a Kiev, su Bankova. Non mi nascondo e non ho paura di nessuno. Quanto serve per vincere questa guerra!”. Assicura Zelensky, che accusa Mosca di non aver rispettato il cessate il fuoco per permettere ai civili di lasciare il paese: “C’è stato un accordo sui corridoi umanitari. Ha funzionato? Al loro posto hanno funzionato i carri armati russi, i Grad russi (i lanciarazzi, ndr), le mine russe…”.

Un altro cessate il fuoco è stato proclamato per questa mattina, mentre ieri sera Zelesnky, intervenuto programma “World News Tonight” della ABC, ha affermato: “Questa guerra non finirà così. Scatenerà la guerra mondiale. Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini… sono tutti criminali di guerra”.

