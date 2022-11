“Ucraini al freddo? Forniremo il necessario per combattere d’inverno”, il Pentagono ‘gela’ l’appello Oms

“Ucraini al freddo? Forniremo il necessario per combattere d’inverno”, il Pentagono ‘gela’...

Hai voglia a sperare nelle diplomazie! E’ incredibile come, ogni volta che il Cremlino annuncia la propria disponibilità a sedersi intorno ad un tavolo con gli ucraini, per intavolare una discussone negoziale, puntualmente, per tutta risposta prima Zelensky e poi gli Stati Uniti rilancino invece il conflitto.

L’appello Oms: “Basta guerra, 10 milioni di ucraini risciano la salute per l’arrivo del gelo”

Oggi ad esempio, il responsabile europeo Oms per la sanità Kluge ha avvertito circa le terribili condizioni di salute alle quali la popolazione ucraina (privata di ogni forma di energia) è esposta, chiedendo quindi la fine della guerra, perché circa 10 milioni di persone rischiano di vedersela brutta a causa delle rigide temperature invernali.

L’appello Oms, la replica del Pentagono: forniremo loro armi e quanto necessario per combattere anche durante i mesi invernali

Ebbene, ‘raccolto’ l’allarme freddo lanciato dall’Oms, poco fa dagli Stati Uniti è giunta una replica che lascia davvero interdetti: Lloyd Austin, capo del Pentagono, ha assicurato che, in vista dell’arrivo del gelo, gli Stati Uniti forniranno all’Ucraina le armi e l’equipaggiamento necessario per combattere anche durante i mesi invernali.

Come ha infatti affermato l’alto funzionario militare dall’Indonesia, dove si trova in questi giorni, “Abbiamo assistito a numerosi successi sul campo di battaglia e mentre ci avviciniamo all’inverno cercheremo di preparare gli ucraini a combattere d’inverno e continuare a mantenere la pressione sui loro avversari nei mesi invernali“.

Ma non solo: Austin ha anche colto l’occasione per esprimere la propria fiducia nei confronti delle truppe di Kiev, a suo giudizio addestrate molto meglio dei russi. Dunque, ha rilanciato il responsabile del Pentagono, “Continueremo a sostenere Kiev fino a quando sarà necessario, in modo che l’Ucraina raggiunga l’obiettivo di riprendere ogni centimetro del suo territorio sovrano“… Complimenti!

Max