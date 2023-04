Ultima Generazione, ancora un blocco sul GRA

Gli attivisti del movimento Ultima Generazione sono tornati a bloccare il traffico a Roma, questa volta sul Grande Raccordo Anulare, tra le vie Tiburtina e Sant’Alessandro, per circa venti minuti.

L’azione è stata filmata e pubblicata sui social network con un messaggio a favore della lotta contro il combustibile fossile, in occasione del 25 aprile, giorno della liberazione dell’Italia dal fascismo. La polizia ha bloccato i dieci manifestanti, che potrebbero essere denunciati e anche raggiunti da un foglio di via obbligatorio. È la seconda volta in pochi giorni che il movimento occupa le strade di Roma: nel weekend scorso hanno organizzato una street parade con canti e balli in occasione di quello che definiscono la “fine del mondo”.