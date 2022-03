“Unità bielorusse pronte ad entrare in Ucraina”, rivela la Cnn, per il Pentagono no. La Nato: “Forse per bloccare la via delle armi per Kiev”

“Unità bielorusse pronte ad entrare in Ucraina”, rivela la Cnn, per il...

“Putin ha bisogno di sostegno, qualsiasi cosa è di aiuto“, ha rilanciato stamane la Cnn, riportando quanto appreso da una fonte Nato, secondo cui, per tali motivi, la Bielorussia potrebbe “presto unirsi alla Russia nella guerra contro l’Ucraina”.

Le truppe di Minsk sarebbero già pronte a varcare i confini ucraini per raggiungere quelle di Mosca

Un’eventualità confermata anche dalle linee dell’opposizione interna alla Bielorussia, che hanno riferito di diverse unità di combattimento di Minsk che, in pochissimo giorni, sarebbero pronte ad andare a rinfoltire la presenza russa in Ucraina. Una ‘mossa’ assolutamente infelice perché di fatto (benché la Bielorussia sia comunque ‘roba di Putin’), sta a significare l’allargamento del conflitto, con la scesa in campo di un altro paese, insomma, se vero, niente di buono.

Il Pentagono: “Non c’è “nessuna indicazione che i bielorussi si preparano ad entrare in Ucraina”

Stando sempre da quanto la Cnn avrebbe appreso dall’Alleanza, per l’occasione il governo bielorusso sta appositamente “preparando un ambiente per giustificare l’attacco all’Ucraina”. Tuttavia dal Pentagono, che ‘monitora’ costantemente la situazione generale, è stata affermato che non c’è “nessuna indicazione che i bielorussi si preparano ad entrare in Ucraina o che hanno fatto accordi in questo senso”.

La Nato: “Chi deciderà un’eventuale intervento è Putin non Lukashenko ma, nel caso, i bielorussi dovrebbero impedire il passaggio delle armi in Ucraina”

Sempre dalla Nato, l’impressione è che in ogni caso sarà Mosca a decidere se i bielorussi ‘dovranno’ intervenire o meno: “Non si tratta di quello che vuole Lukashenko (nella foto è accanto a Putin), la domanda è se Putin vuole un altro Paese instabile nelle regione, perché la guerra destabilizzerebbe la Bielorussia”. In ogni caso, hanno poi aggiunto, il ruolo che potrebbe essere affidato alle unità di Minsk sarebbe ‘soltanto’ quello eventualmente di bloccare gli aiuti militari che, dal confine occidentale, arrivano a Kiev.

Max