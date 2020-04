Uomini e Donne, chi sono Pantera e Occhiblu: età dei corteggiatori di Gemma

Uomini e Donne è tornato con una formula tutta nuova. Niente corteggiatori e cavalieri in studio, niente pubblico. Anche lo studio è cambiato. Adesso è una stanza ben arredata occupata solo da Gemma Galgani e Giovanna Abate. Maria De Filippi è una voce fuori campo che guida gli eventi, Gianni e Tina appaiono due due schermi appesi alla parete.

Insomma, la trasmissione di Canale 5 è stata completamente rivoluzionata per andare incontro alle esigenze imposte dall’emergenza coronavirus. Nel corso della prima puntata si sono fatti vanti i primi due corteggiatori di Gemma: Pantera e Occhiblu, che continueranno la loro corte anche nel secondo appuntamento di oggi martedì 21 aprile.

Chi sono Pantera e Occhiblu

Il nuovo modo di corteggiare nel secondo corso di uomini e Donne è attraverso le parole, quindi in chat. Solo parole, niente contatto visivo, almeno per ora. I primi due a farsi avanti con Gemma sono stati Pantera e Occhi blu. Pantera ha 59 anni e ha scritto questo alla dama: “Ciao, buonasera carissima. La vita, in questo momento epocale ci mette di fronte a delle scelte che mai pensavamo di fare e vivere. Ed io in una delle ultime puntate trasmesse di Uomini e Donne… ho visto lei che si raccontava mettendo a nudo tutta la sua sensibilità e tenerezza e piangendo mentre la signora Tina la etichettava come falsa e insensibile, ho avuto un sussulto e avrei voluto correre da lei e tenerle le mani”.

Occhiblu invece è molto più giovane, ha 38 anni, ed ha scelto questo messaggio per approcciare Gemma: “Cara… stanotte ti ho pensata. Come potrà essere questa conoscenza secondo questa modalità non tradizionale?! Sai ho dormito poco, pensando a cosa potessi scriverti ma, poi, ho riflettuto che ad una donna meritevole come te bastano piccole attenzioni iniziando da un semplice buongiorno”.