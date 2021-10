Uomini e donne oggi 1 ottobre, le anticipazioni del Trono over e del Trono classico

Uomini e donne oggi 1 ottobre, le anticipazioni del Trono over e...

Oggi, venerdì 1 ottobre, andrà in onda l’ultima puntata settimanale di Uomini e Donne. Lo storico programma di Maria De Filippi ha iniziato la nuova stagione come l’aveva finita: col botto. Che tradotto vuol dire un grande successo in termini d’ ascolti. Questo perché, dallo scorso anno, la trasmissione vede la partecipazione contemporanea dei protagonisti dei due troni.

Dopo la puntata di ieri che ha visto protagonisti, tra gli altri, Diego e Vittoria, oggi potrebbe essere tramesso l’allontanamento del tronista Joele dalla trasmissione. Secondo il Vicolodellenews, infatti, alcuni giorni fa, nel corso di una registrazione, il giovane tronista sarebbe stato cacciato da Maria De Filippi.

Il motivo? Joele avrebbe invitato la corteggiatrice Ilaria a seguire il profilo Instagram di un suo amico, in modo da potersi sentire di nascosto sui social. Una pratica vietata dal regolamento della trasmissione, che pure, da quest’anno, ha introdotto la possibilità di chattare con i corteggiatori, ma solo in un lasso di tempo definito.

Joele avrebbe quindi contravvenuto alle regole, motivo per cui Maria lo avrebbe invitato a lasciare lo studio. E’ durata poco quindi l’avventura del giovane sul trono di uomini e Donne. Per quanto riguarda il Trono over oggi potrebbe essere protagonista Gemma, ancora alla ricerca di un uomo del quale innamorarsi.