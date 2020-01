Uomini e Donne trono classico, anticipazioni oggi 17 gennaio: Giulio Raselli annuncia la sua scelta

L’ultimo giorno della settimana è dedicato al trono classico di Uomini e Donne e il grande protagonista sarà ancora Giulio Raselli, come riporta il Vicolo delle news. Il tronista ex tentatore di Temptation Island è stato al centro delle attenzioni anche nella puntata di ieri, quando sono andate in onda le esterne con le pretendenti al suo cuore.

Giulia D’Urso e Giovanna Abate sono infatti le due corteggiatrici che fino all’ultimo hanno destato l’interesse di Giulio, che proprio nella puntata del 17 gennaio annuncerà di aver trovato la sua scelta che verrà svelata nella puntata del 20 gennaio. In attesa di capire quale sarà la ragazza scelta da Giulio, il tronista ha preso parte alle ultime due esterne, piene come sempre di sorprese.

Giovanna sbraita con Giulio

La prima esterna ha visto protagonisti Giovanna e Giulio, che nell’ultima puntata si erano lasciati in malo modo, dopo che la tentatrice ha rinfacciato al tronista di aver riservato un trattamento migliore alla ‘rivale’ Giulia. Nonostante gli attriti l’esterna tra i due l’uscita andrà bene e culminerà anche tra baci ed effusioni.

Le stesse che Raselli riserverà a Giulia d’Urso, che comunque avrà da ridire perché dirà di aver sentito freddo l’atteggiamento del tronista. La puntata prosegue con un’altra esterna con Giovanna, che si svolgerà alle terme. Anche in questo caso l’uscita andrà nel migliore dei modi, ma nonostante questo l’Abate si arrabbierà, forse in modo eccessivo, con Giulio, tanto da alimentare il dubbio da parte di qualcuno che il suo sia un atteggiamento figlio della volontà di non volersi far scegliere. Dovremo attendere ancora qualche giorno per scoprire quale sarà la scelta di Giulio Raselli.