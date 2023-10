Urban Land Tattoo Expo Roma, spettacolo imperdibile

Lo show imperdibile dell’Urban Land Tattoo Expo Roma, l’evento unico che porta al centro della capitale la vitalità e la creatività tipica del mondo dei tatuaggi, è alla portata di tutti. Uno spettacolo che promette scintille, emozioni, pathos e esperienze uniche.

Uno show particolare nel suo genere che comprende un insieme di appuntamenti davvero appassionanti. Che cosa ci aspetta, qual è il programma completo di questo evento?

Urban Land Tattoo Expo Roma, il programma

La Capitale ospita un appuntamento incredibilmente atteso dagli appassionati dei tattoo e non solo: è l’Urban Land Tattoo Expo Roma 2023.

L’evento si terrà a Roma a partire dal 29 settembre e fino al 1 ottobre, dunque ancora poche ore e poi lo show tirerà le somme.

Tutto, all’interno della struttura del Ragusa Off, una location che offre uno spazio coperto 6 mila metri quadrati per dar spazio alla creatività dei tatuatori, e alla passione dei partecipanti.

L’Urban Land Tattoo Expo 2023 non è appena un raduno dedicato al mondo del tatuaggio: ma un evento in mille sfaccettature.

Il mondo dei tattoo beneficia di fenomeni riconosciuti come artisti del tatuaggio mondiali: tra cui Cervena Fox e Chris Guest.

Inoltre l’Urban Land Tattoo Expo ha una giuria specializzata fatta da esperti del settore. Tra i membri della giuria, ci sono nomi prestigiosi e più che noti nel settore: Brigante, Posco Losco, Ivano Natale, Abiru, Durb Morrison, Luca Natalini, e Emilian Big, l’ideatore della locandina di questa edizione.

Urban Land Tattoo Expo, arte a 360°

Per l’edizione 2023, l‘Urban Land Tattoo Expo si arricchisce con una della kermesse e un programma di tre giorni pieni di spunti e di suggestioni.

Musica, spettacoli, arte varia e sport e cultura di strada in perfetto stile urban. L’intero evento è pensato per poter essere un’unione di stili di arte e vene artistiche, espressioni tra di loro differenti per background, ma legati dell‘arte urbana e street.

Tanti tatuatori e writers, intrecci di stile, scatti fotografici e street food. In stile tipicamente urban, non potevano mancare stand di Street Food di alta qualità.