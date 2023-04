USA, Trump, l’ora della verità

Negli Usa per Trump è il momento della verità: nessuna telecamera, né manette o foto segnaletica, mentre il giudice gli impone silenzio. Ma l‘ex presidente americano Donald Trump è a New York per l’incriminazione nella storica udienza per il caso della pornostar Stormy Daniels.

Sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale.

L’ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha detto che spetta al giudice decidere se autorizzare o meno le telecamere. A seguito dell’udienza il procuratore di Manhattan Alvin Bragg presenzierà ad una conferenza stampa.

Secondo il tycoon, il procuratore di Manhattan dovrebbe “dimettersi”, dovrebbe essere “incriminato”.