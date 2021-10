Vaccini, Di Rosa (Siti): “Organizzazione modello Covid anche per antinfluenzale”

“Il position paper sulle vaccinazioni dell’adulto e dell’anziano presentato oggi da HappyAgeing è di estremo interesse e rilevanza. Abbiamo concluso in modo positivo questo momento della campagna per la vaccinazione contro Covid-19, raggiungendo delle coperture molto elevate. L’autunno è sempre un periodo di grande impegno per la vaccinazione antinfluenzale degli adulti e degli anziani. Dovremo fare un grande sforzo per riportare lo straordinario, e le esperienze maturate e acquisite in questo periodo, nell’ordinario di un’attività di vaccinazione ad ampio raggio”. Lo ha dichiarato Enrico Di Rosa, presidente del Collegio operatori Siti (Società italiana di igiene, medicina preventiva e sanità pubblica), a margine della II Assise nazionale di HappyAgeing sul tema dell’immunizzazione dell’adulto e dell’anziano, tenutasi al Centro congressi Frentani di Roma.

“Nell’ultimo anno e mezzo – ha sottolineato – le criticità maggiori per quanto riguarda la campagna vaccinale sono stati i grandissimi numeri e la necessità di dover impegnare forze straordinarie, reclutando anche forze giovani. E’ stata una scommessa vinta. Abbiamo messo in campo modelli organizzativi innovativi e coraggiosi che adesso ci hanno fatto crescere in autostima e fiducia in noi stessi. Ora abbiamo un ventaglio di soluzioni organizzative che potranno essere utilizzate in futuro per l’impegno vaccinale antinfluenzale dei prossimi mesi”.