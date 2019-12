Valentina Autiero, chi è la dama di Uomini e Donne trono over: età, Instagram e vita privata

Simone Virdis (qui la sua storia) l’ha fatta soffrire, ma Valentina Autiero non è una donna che si butta giù facilmente, anzi. Per questo la bella dama del trono over di Uomini e Donne ha intrapreso una nuova conoscenza con il cavaliere Erik, con cui ha mostrato il suo lato più dolce.

Ad annunciare la conoscenza è stata la stessa Valentina: “Gli ho chiesto il numero e lui ha accettato”. Sorridente e speranzosa, così è apparsa la bella dama, che dopo tante delusioni amoroso è alla ricerca dell’uomo giusto. Presente negli studi del trono over di Uomini e Donne già dalla passata stagione, Valentina è seriamente intenzionata a trovare quello giusto.

Valentina Autiero, lavoro ed età

Valentina è nata il 21 dicembre 1979, ha 40 anni ed è sempre stata una donna indipendente. Finiti gli studi e conseguito il diploma, a 20 anni si butta nel mondo lavorativo in uno studio dentistico, dove lavora per quasi 15 anni. Ora però Valentina è la responsabile commerciale di un centro estetico, lavoro che l’ha appassiona.

Ma non solo, perché la notte si trasforma in una barlady, dando fondo alla sua fantasia in fatto di cocktail. Insomma, Valentina Autiero si dà molto da fare da sempre, le manca ora l’anima gemella. La sta cercando a Uomini e Donne, dove è arrivata la passata stagione senza fortuna in fatto di conoscenze concrete. Quest’anno potrebbe essere diverso, non resta da vedere come proseguirà la storia con Erik.