Vasco Rossi al Circo Massimo: il film del concerto-evento arriverà nei cinema  dal prossimo 14 novembre

Puntuale, mai venendo meno al detto ‘raschiare il barile finché ce ne è’, così come accade per tutti i big dello star system, anche il concerto-evento di Vasco Rossi al Circo massimo di Roma, si appresta a ri-vivere questa volta attraverso un film che sarà proiettato dalle sale cinematografiche del Paese.

In realtà quella del concerto nei cinema, molto in uso all’estero, nel nostro paese è ancora una realtà poco diffusa. Ad oggi infatti si ricorda, in diretta nei cinema, l’ultima tappa del 59ennale dei Pooh, che concusero il tour della loro ‘reunion’ a Bologna.

In questo caso, per quel che riguarda Vasco, non si tratta di una diretta, ma del montaggio dei due concerti da record al Circo Massimo (140mla spettatori) che, per l’appunto, sarà possibile rivivere il 14, 15 e 16 novembre nei cinema, distribuito da Adler Entertainment.

Girato in diretta da Pepsy Romanoff, il film uscirà ‘ovviamente’ anche in bluray e dvd (da domani preordinabile su universal.it). Buone notizie anche sul fronte radio: il 21 ottobre esce “patto con riscatto”, una satira a tutto rock inclusa nell’album siamo qui (due volte platino) che arriva dopo le hit “la pioggia alla domenica” e “l’amore l’amore”.

Dopo aver conquistato il primo posto del podio per il maggior numero di spettatori (701.000 in 11 date) ai suoi concerti quest’anno, è bastato un solo suo post di questi giorni (“..se non ci sarà la fine del mondo… di sicuro, ci vediamo l’anno prossimo a giugno, negli stadi”), per scatenare una spasmodica richiesta di biglietti per le date del Vasco Live Tour 2023. L’appuntamento è per giugno prossimo, quando il calcio lascerà libero il campo per i concerti.

Ma ‘occhio’, ci aspettiamo di qui a breve anche dvd, cd e cofanetti vari, anche per il recente mega live di Renato Zero al Circo Massimo e, chissà, forse anche di Baglioni alle Terme di Caracalla…

Max