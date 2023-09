Verde a Roma – Il M5S: “Nuove proteste al Trullo, l’Amministrazione ascolti e fermi gli abbattimenti indiscriminati degli alberi”

“Al Trullo, XI Municipio, la protesta di ambientalisti e semplici cittadini a tutela degli olmi non si ferma. L’ultima dimostrazione questa mattina, quando una donna e poi un uomo sono saliti su un albero per protesta, a diversi metri d’altezza. Tante le iniziative ed i sit-in per difendere gli arbusti contro l’insensata decisione dell’Amministrazione Gualtieri di tagliare in modo generalizzato e superficiale questo patrimonio di ben 35 piante per eseguire lavori sulla pavimentazione. E ad oggi una controperizia certifica che gli alberi sono sani. Alla luce di ciò, di nuovo con forza chiediamo quindi di interrompere immediatamente gli abbattimenti e di confrontarsi con le Associazioni.

I Beni ambientali della Capitale d’Italia, oggi più che mai, sono da custodire e valorizzare – anche secondo il Regolamento del Paesaggio e del Verde urbano approvato dall’Amministrazione Raggi – e non possono essere oggetto di azioni indiscriminate e lesive da parte di chi, per ruolo e responsabilità, dovrebbe, al contrario, pienamente tutelarli”.

Così in una nota il Vicepresidente della Commissione Ambiente di Roma Capitale Daniele Diaco (M5S)

Max