Vetture storiche – Dal 18 al 24 settembre al via la seconda edizione del ‘Grand Prix Storico di Roma’

Dopo il successo del Primo Grand Prix Storico di Roma, l’Orgoglio Motoristico Romano annuncia la seconda edizione della manifestazione che si terrà a Roma dal 18 al 24 settembre.

Una settimana di eventi che prevede la presenza di vetture storiche sportive provenienti da musei e collezioni private, con una esibizione statica e dinamica di tutte le auto di Formula Uno, vetture Sport prototipi, vetture Turismo e Rally.

Questa volta l’evento è inserito nel calendario della settimana di eventi che la Capitale dedica al mondo dei motori, durante la quale sfileranno prestigiose auto da corsa d’epoca e non solo. Il Grand Prix Storico di Roma sarà l’occasione per ammirare da vicino, a motori accesi e in movimento, le auto che hanno corso nelle diverse epoche, come al tempo dei Gran Premi disputati nella Capitale, e per ricordare i grandi protagonisti romani come Piero Taruffi, Luigi Musso, Elio de Angelis, Andrea de Cesaris, Emanuele Pirro, Giancarlo Fisichella e Ignazio Giunti.

Sarà una settimana per ammirare le prestigiose auto da corsa d’epoca e non solo. Ci sarà un’esibizione statica e dinamica di auto di Formula Uno, vetture Sport Prototipi e vetture Turismo. Anche quest’anno ospite d’onore della competizione sarà Anna Fendi, la celebre stilista romana, titolare della rinomata maison di moda vanto della Capitale in tutto il mondo.

Orgoglio Motoristico Romano è un’associazione no-profit nata dall’idea di Stefano Pandolfi e fondata da un gruppo di giovani appassionati fiancheggiati da storici e altri personaggi esperti del settore che si propone di salvaguardare e promuovere culturalmente il ricco patrimonio motoristico della capitale attraverso eventi, pubblicazioni, incontri e tanto altro ai massimi livelli contando sul supporto diretto delle amministrazioni.

Oggi in Campidoglio la presentazione ufficiale alla presenza dell’assessore Alessandro Onorato, dei consiglieri Giulia Tempesta, Mariano Angelucci e Rachele Mussolini. Un ringraziamento particolare va alle tante associazioni che hanno sposato e supportato il progetto.

Max