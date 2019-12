“Vi saluto perché vado a putt…”, Berlusconi: che show con i tifosi del Monza

Il Monza del presidente Berlusconi vince e vola in classifica, ma a far scalpore il giorno dopo la vittoria sull’Olbia sono le parole dell’ex Premier volato in Sardegna per seguire la squadra. Al termine della vittoria del Monza sull’Olbia per 3-0 Berlusconi si è soffermato a parlare con i tifosi del Monza.

Risate, battute strette di mano per Berlusconi, visibilmente su di giri dopo la vittoria del suo Monza. Il siparietto con i tifosi si è concluso con un colpo di scena inaspettato e una frase immortalata da un video: “Scusate, ora scappo perché devo andare a put…”.

Berlusconi, Monza primo in classifica

Dopo gli anni gloriosi da presidente del Milan, Silvio Berlusconi ha deciso di tornare nel mondo del calcio salendo alla presidenza del Monza. In poco tempo è riuscito a dare stabilità slancio ad una società che attualmente occupa il primo posto del campionato di Serie C.

Nuova vita per una società che da anni cerca il grande salto e potrebbe trovarlo ora con Berlusconi alla presidenza. Intanto i risultati stanno arrivando, e anche battute e siparietti simpatici non mancano. Insomma, con Berlusconi ci si diverte.