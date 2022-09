Video con rom, Salvini: “Leghista di Firenze ha fatto fesseria”

(Adnkronos) – “Se lo poteva risparmiare”. Lo dice il segretario della Lega Matteo Salvini a Casa Italia su Skytg24, commentando il video dall’esponente leghista Alessio Di Giulio a Firenze. Di Giulio ha pubblicato, e poi rimosso da Facebook, un video in cui compare accanto ad una donna rom in strada. “Il 25 settembre vota Lega per non vederla mai più”, le parole dell’esponente del Carroccio. “Lui ha sbagliato, ha fatto una fesseria – aggiunge Salvini – perché i problemi si risolvono con le forze dell’ordine, con le delibere, non con i video, prendendotela con una persona”.

Salvini si sofferma anche su altri temi. “Su un intervento immediato” per il caro bollette “la vedo in maniera diversa da Draghi e Meloni: preferisco, da buon padre di famiglia o da presidente del consiglio il 26 settembre se il presidente Mattarella dovesse darmi l’incarico, mettere 30 miliardi a debito adesso, piuttosto che perdere 3 mesi, perdere 1 milione di posti di lavoro e doverne mettere 100 di miliardi”.