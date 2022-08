Video stupro, Meloni: “Obiettivo indagine è avviso garanzia” – Video

(Adnkronos) – “Adesso è partita un’indagine ma temo solo a danno della sottoscritta, come se il video l’avessi girato io, l’avessi pubblicato io, come se fossi stata io la prima a mettere on line questa cosa, come se fossi stata la fonte della notizia”. Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d’Italia, durante un comizio ad Ancona, a proposito del video sullo stupro a Piacenza. “Io non sono stata la fonte della notizia, sono stata una che ha ripreso un video pubblicato da un quotidiano. Mi pare che l’obiettivo sia far partire qualche avviso di garanzia”.