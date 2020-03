Vieni da Me: la puntata dell’11 marzo 2020. Ospiti in diretta con Caterina Balivo

Vieni da Me: la puntata dell’11 marzo 2020. Ospiti in diretta con...

Anche oggi andrà in onda il programma Vieni da Me, il contenitore di Rai Uno che già nella giornata di ieri è stato trasmesso nonostante l’assenza di pubblico in studio. Alla conduzione, ovviamente, Caterina Balivo e appuntamento per l’inizio alle 14.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me l’atmosfera è stata strana per via della mancanza del pubblico, ma Caterina Balivo ha fatto un grande sforzo per non far sentire la sua mancanza portando grande verve e solarità.

Durante la puntata è stato ospite nuovamente Marco Baldini, che è stato coinvolto nel gioco di assegnare delle emoticon ai personaggi famosi. Fra questi, il grande Mike Bongiorno (imitato molto bene da Baldini) e l’immancabile compagno di sempre, Fiorello.

In seguito è stato il turno di Nina Moric, che ha parlato della sua carriera e delle ultime vicende di gossip che l’hanno vista protagonista