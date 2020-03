Vieni da Me: la puntata del 10 marzo 2020. Anticipazioni e ospiti di Caterina Balivo

Vieni da Me: la puntata del 10 marzo 2020. Anticipazioni e ospiti...

Oggi è martedì, e con gli italiani costretti a casa per l’emergenza coronavirus saranno in tantissimi a seguire Vieni da Me, la trasmissione pomeridiana di Rai Uno. Al solito, dalle 14, giochi e interviste con Caterina Balivo.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me è stata ospite l’attrice Asia Argento, reduce da Pechino Express. Tanti i temi toccati nell’intervista, dagli esordi giovanissima sulle orme del padre Dario Argento, fino alle relazioni sentimentali e il movimento Metoo. Grande commozione, per Asia, durante il videomessaggio in cui il suo papà le ha detto: “Sei una forza”.

Dopo essersi infortunata durante Pechino Express, Asia Argento ha ammesso di aver patito l’esclusione obbligata dal programma. “Non lo so se avrei vinto, ma sarei arrivata fino alla fine. Mi sono allenata per cinque mesi da quando mi hanno detto che avrei partecipato e poi sono stata tanto tempo a letto… È tutto vero ed è faticosissimo”.

L’attrice comunque non sta mai ferma. “Sono stata costretta a fermarmi e mi è servito anche perché ho scritto 14 canzoni a letto. Mi sono creata un piccolo studio e ho fatto un album perché, altrimenti, a letto diventavo matta”.