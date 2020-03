Vieni da Me: puntata del 3 marzo 2020. Gli ospiti di Caterina Balivo

Si apre nuovamente lo studio di Vieni da Me, la trasmissione contenitore che spazia dalle interviste ai giochi telefonici. Ovviamente la padrona di casa è Caterina Balivo che ospiterà nuovi personaggi dalle 14 su Rai 1.

Vieni da me: orario in onda, repliche, streaming su RaiPlay.

Nell’ultima puntata di Vieni da Me la prima ospite è stata la showgirl Justine Mattera, che si è raccontata senza filtri. Il discorso è stato subito incentrato sulle foto sexy che pubblica spesso su Instagram e che le valgono numerose critiche oltre a dissapori con il marito Fabrizio Cassata.

“Gli faccio vedere le foto prima di pubblicarle, così se ha qualcosa da ridire può farlo” ha spiegato la Mattera, che non si pente di queste pubblicazioni. “Per me è diventato anche un business, forse sono le foto che mi vengono meglio. Ad un certo punto ho pensato di sfruttare questo talento inaspettato, ne vado fiera: ho fatto una vita sportiva, ci tengo ed ho una certa età. Tanta gente pensa che ad una certa età non puoi fare certe cose”.

Chiaro che poi il discorso vertesse sull’ex marito Paolo Limiti. In occasione del funerale, Justine fu accusata di non essere presente. “C’ero, non mi sono fatta vedere perché non me la sono sentita di affrontare quelle persone: mi sembrava tutto una recita, sembrava sminuire i sentimenti veri. Sono stata dietro, mi sembrava tutto una farsa e non ho avuto coraggio”.