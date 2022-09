Voto dall’estero, Pilato (M5S) a iNews24: “Molte schede non consegnate. Si prestano a tentativi di brogli”

“Abbiamo ricevuto sui social, ma non solo, moltissime segnalazioni di cittadini italiani residenti all’estero che lamentavano il fatto di non aver ricevuto il plico elettorale per le prossime elezioni politiche”.

Questa la denuncia espressa davanti ai microfoni di iNews24, da Marcello Pilato, candidato con il Movimento 5 Stelle alla Camera, circoscrizione Estero, ripartizione Europa.

“All’inizio pensavamo a dei fisiologici ritardi delle Poste straniere – spiega – poi invece dopo qualche giorno ci siamo resi conto che si trattava di una vera e propria irregolarità che andrebbe indagata. Le schede non consegnate si prestano a tentativi di brogli perché possono essere intercettate e utilizzate per manipolare il risultato elettorale. Questo fa venire meno quanto sancito dalla Costituzione italiana nella quale è previsto che il voto deve essere personale ed eguale, libero e segreto”.

Quindi Pilato lancia un appello ai cittadini all’estero: “Ci appelliamo a tutti gli italiani iscritti all’Aire: siete ancora in tempo per votare per esercitare il diritto di voto. Bisogna contattare immediatamente il Consolato o l’Ambasciata di riferimento e ottenere un duplicato della scheda elettorale. È una operazione semplice e importante perché la democrazia italiana ha bisogno della partecipazione di tutti. Inoltre, se mi permette, è notizia di oggi che dal Brasile arrivano denunce di cittadini che hanno ricevuto in offerta otto schede elettorali e in Spagna hanno sbagliato a stampare i certificati”.

“Che cos’altro deve succedere per capire che questa modalità non funziona più? La nostra proposta è il voto via internet, o I-vote. Questo permetterebbe, attraverso il riconoscimento dell’identità digitale Spid, a tutti gli aventi diritto di esprimere il proprio voto al riparo da possibili brogli elettorali. Inoltre – conclude Pilato – rappresenterebbe un risparmio notevole sulle spese di spedizione. Le nuove tecnologie esistono e fanno parte della nostra vita di tutti i giorni, sfruttiamole”.

