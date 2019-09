Nonostante diversi caos e disservizi in questi ultimi temi, e alcune truffe, WhatsApp permette, tramite trucco ai suoi utenti dei sistemi per tutelare la riservatezza.

Qui si parla di privacy. Ma che succede esattamente?

Whatsapp trucco privacy, addio furti in chat: ecco difendere foto, account e conversazioni

Whatsapp, a quanto pare, non tutelava a dovere la privacy e con questo nascevano diverse problematiche. Cosa succede esattamente?

E’ ormai noto a tutti come Whatsapp sia il clou della messaggistica istantanea. Tuttavia spesso si pagano dei prezzi nel chattare, e sovente rimetterci é la riservatezza dei dati dei clienti.

A rischio, da qualche tempo, pare infatti esserci la privacy dal momento che le due app pare non tutelino i nostri interessi. Ad esempio si sono diffusi dei casi di truffa, alcuni dei quali hanno riguardato perfino utenti dotati di PostePay, così come alcune chat di WhatsApp sono state usate per la diffusione di promozioni, al pari di Telegram, dei servizi di trasmissione IPTV che trasmettono programmi e pacchetti televisivi in modo illegale andando a fare concorrenza ai grandi network come Sky e Dazn.

Per risolvere tutto questo, però, esiste un trucco davvero sorprendente. Si bypassano tutti i rischi sui crolli di riservatezze e si è più sicuri su Whatsapp.

In pratica basta usare un numero che non ci appartiene e che però si genera utilizzando un servizio molto particolare che troviamo nel Play Store. Si chiama Text Plus.

In pratica questa app produce un numero VoIP fittizio che viene usato solo per ricevere il codice che attiva il profilo segreto. Dopo aver installato normalmente l’app ufficiale dunque si può scegliere un recapito tra la lista dei contatti americani.

In pratica viene assegnato un numero che va usato in fase di registrazione per WhatsApp. E se avete dubbi circa la conferma via SMS, tranquilli. L’SMS con il codice da utilizzare per associare l’account arriverà in Text Plus. Una volta ricevuto lo si inserisce nel campo dell’app verde e abbiamo finalmente il nostro profilo anonimo.