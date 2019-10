X Factor 13: anticipazioni, ospiti, assegnazioni e spoiler del secondo live della notte di Halloween questa sera 31 Ottobre 2019 

Un X Factor da brividi questa sera, in perfetto stile Halloween. Va in onda oggi giovedì 31 ottobre il secondo Live di X Factor 2019 il fortunato e seguitissimo programma di Sky che regala ogni anno nuovi talenti della musica.

Sempre condotto da Alessandro Cattelan, l’appuntamento di Halloween con X Factor del 31 Ottobre 2019, con il secondo live prevede grandi chicche. Quali?

Per esempio gli ospiti. Infatti, al secondo appuntamento della tredicesima stagione arrivano pezzi forti. In primis Lewis Capaldi e soprattutto i Maneskin. La band ormai amatissima e lanciata due X Factor fa, pur non avendo vinto (trionfò infatti Lorenzo Licitra) regalerà una performance molto attesa. E poi?

X Factor 13: anticipazioni, ospiti, assegnazioni del secondo live. Ecco cosa succede questa sera nella notte di Halloween. Spoiler puntata 31 Ottobre 2019

Qui, invece, anticipiamo le assegnazioni dei giudici Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi per i rappresentanti delle categorie in gara.

Appuntamento dunque questa sera, Giovedì 31 ottobre alle 21.25 su Sky Uno con la seconda puntata della tredicesima edizione di X Factor.

Dopo il primo Live, gli 11 concorrenti in gara devono ripetersi cantando eseguendo le canzoni loro assegnate dai giudici Malika Ayane, Samuel, Sfera Ebbasta e Mara Maionchi.

Proprio Sfera parte in difficoltà: Mariam, la prima concorrente eliminata, apparteneva alla sua categoria. Ma andiamo con ordine per scoprire cosa accadrà con le assegnazioni.

Aggiornamento ore 01.18

X Factor 13: anticipazioni del secondo live. Le assegnazioni di Samuel per i Gruppi

Samuel, coach della categoria Gruppi, ha scelto “7 rings” di Ariana Grande per i Sierra. I Seawards dovranno portare sul palco “Clock Go Forward” di James Bay. Ai Booda è andata “Take Ü There” di Skrillex e Diplo.

X Factor 13: anticipazioni del secondo live. I pezzi assegnati da Mara Maionchi agli Over

Ancora una volta in rampa di lancio, avendo mantenuto tutti e tre i componenti della sua squadra nel corso del primo Live, Mara Maionchi ha reso note le assegnazioni.

Marco Saltari canterà “My Sweet Lord” di George Harrison. A Eugenio Campagna andrà “Scomparire” di Giovanni Truppi. Invece Nicola Cavallaro dovrà invece eseguire “Old Town Road” di Lil Nas X feat. Billy Ray Cyrus.

Le assegnazioni di Sfera Ebbasta per le Under Donne e Malika per gli uomini

Sfera Ebbasta ha citato la tragedia al concerto di Corinaldo, per incoraggiare le ragazze della sua categoria a non abbattersi. Per la seconda puntata Sfera ha assegnato a Giordana “Summertime Sadness” di Lana Del Rey. Invece Sofia Tornambene canterà “Fix You” dei Coldplay.

I brani assegnati da Malika Ayane agli Under Uomini sono invece i seguenti. Davide Rossi canterà “In alto mare” di Loredana Bertè. Enrico di Lauro dovrà vedersela col brano “Cieli Immensi” di Patty Pravo mentre Lorenzo Rinaldi canterà “La notte” di Arisa.

Aggiornamento ore 7,39

La seconda puntata di X Factor 2019 vedrà come detto salite sul palco due ospiti clou. Specialmente i Maneskin, gruppo nato nell’edizione 2017 del talent che segnerà il ritorno ufficiale sul palco.

Riguardo all’ospite internazionale si tratta di Lewis Capaldi, alla sua prima esibizione nel format di Sky. Canterà insieme ai concorrenti la hit Someone You Loved. L’Opening della puntata sarà all’insegna del Green

. Dopo la puntata andrà in onda Extra Factor con Pilar Fogliati e Achille Lauro. La seconda puntata dei Live di X Factor 13 andrà in onda stasera 31 ottobre in prima serata su Sky Uno HD (canale 108, digitale terrestre canale 455). I live in diretta proseguiranno fino al 12 dicembre, data della finale.

Le puntate saranno trasmesse in replica su TV8 il venerdì, giorno successivo alla messa in onda.

aggiornamento ore 12,25