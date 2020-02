Yari Carrisi orge con Naike Rivelli, ecco la verità tra il figlio di Al Bano e Romina e la figlia di Ornella Muti

Una lunga intervista, tanti temi affrontati dalla famiglia e i genitori Al Bano e Romina passando per la tragedia della sorella Ilenia, fino al rapporto con Loredana Lecciso e quello, decisamente molto più intimo, con l’ex fidanzata Naike Rivelli. Stiamo parlando di Yari Carrisi, che a Rivelo su Real Time ha deciso di affrontare uno dei temi più scottanti tra quelli che lo hanno riguardato.

Quello, cioè, delle orge presunte tra lui e Naike Rivelli. Sarà accaduto? Cosa è successo? Cosa ha detto Yari Carrisi?

Yari Carrisi, orge con Naike Rivelli: ecco cosa è successo

Yari Carrisi, a Rivelo è stato lapidario. Cosa ha detto? Semplice. Ha smentito le voci. “Niente orge con Naike Rivelli’, ha sintetizzato.

Dopo aver parlato della popolarità dei genitori, e del rapporto col padre, tutto o quasi è finito per pesare sulla storia d’amore con Naike Rivelli. L’intervista di Rivelo di Yari Carrisi si è dunque incentrata sulla relazione tra il figlio di Al Bano e Romina Power e la figlia di Ornella Muti.

Yari Carrisi, spite della puntata di Rivelo in onda su Real Time giovedì 13 febbraio è stato chiaro. Prima di tutto, il figlio di Al Bano e Romina Power ha svelato tutto sul suo rapporto con Loredana Lecciso. Poi, ovviamente, si è parlato di Naike.

Yari Carrisi sulla fine della storia con Naike Rivelli è stato chiaro: ‘Niente orge’.

Da tempo Yari vive in India, ma spesso va in tv per parlare, magari dei genitori. Una esperienza televisiva l’ha visto protagonista è stata quella di Pechino Express nel 2015, edizione in cui si era fidanzato co Naike Rivelli anche se poi la loro relazione è finita.

“L’esperienza di Pechino Express? Conosco lì Naike Rivelli… e nasce una storia d’amore. Ora non ci sentiamo da tantissimo tempo. Naike praticava il sesso aperto? Se mi stai chiedendo se abbiamo avuto delle orge, non ne abbiamo avute, mi dispiace, non ho questa notizia da darti“, taglia corto ironicamente Carrisi.