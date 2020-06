Zanardi, il nuovo bollettino medico: “Stazionario ma grave”

Continua a lottare tra la vita e la morte Alex Zanardi, in terapia intensiva dopo l’incidente con un camion che lo ha costretto ad un intervento d’urgenza. Il campione paraolimpico è in coma farmacologico, le sue condizioni sono stabili ma gravi,

Questo il bollettino dell’ospedale di questa mattina. “Il paziente ha trascorso la notte in condizioni di stabilità cardio-respiratoria e metabolica. Le funzioni d’organo sono adeguate. È sempre sedato, intubato e ventilato meccanicamente. Il neuromonitoraggio in corso ha mostrato una certa stabilità ma questo dato va preso con cautela perché resta grave il quadro neurologico. Le condizioni attuali di stabilità generale ancora non consentono di escludere la possibilità di eventi avversi e, pertanto, il paziente resta sempre in prognosi riservata“, si legge nella nota.