Zaniolo, confermata la rottura del legamento del ginocchio: domani l’operazione

La notizia che nessuno voleva sentire è arrivata puntuale, spaventosa come l’urlo di Nicolò mentre cadeva a terra. Zaniolo ha riportato la rottura del legamento del ginocchio sinistro nella gara di Nations League tra Italia e Olanda. La conferma è arrivata in mattinata, a Villa Stuart, dove il centrocampista della Roma si è recato per sottoporsi ad esami specialistici.

È arrivato senza stampelle, con andatura sicura si è infilato nella clinica romana in attesa di conoscere il responso. Il destino non è stato clemente, ancora una volta. A poche settimane dal recupero dalla lesione del crociato del ginocchio, l’altro, quello destro, Nicolò si è fermato ancora mentre correva spedito verso la ripresa totale.

“Ringrazio tutti per il supporto, tifosi della Roma e non. Tornerò presto”. Ha scritto sui social network. Domani verrà sottoposto all’intervento dal professor Mariani, specialista in infortuni del genere. I tempi di recupero saranno lunghi, ancora una volta. La Roma e la nazionale lo attendono, Zaniolo rivive l’incubo che sperava aver scacciato appena un mese fa.