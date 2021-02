Boxe: Deontay Wilder vuole tornare sul ring

Deontay Wilder vuole riprendere la sua carriera e combattere contro Andy Ruiz Jr, Anthony Joshua e Tyson Fury per “ripulire la divisione”. Parlando con Marcus Watson sui social media, Wilder dice che vuole quei tre pesi massimi in modo da dimostrare di essere il numero uno. Che Wilder possa combattere contro uno di quei pesi massimi è altamente discutibile e potrebbe non essere possibile a meno che non cambi la sua gestione della propria carriera.

Il promotore di Joshua, Eddie Hearn, ha dato a Wilder un suggerimento su come tornare in vetta suggerendogli di affrontare Dillian Whyte nel prossimo match.

Se Wilder dovesse battere Whyte, gli si aprirà la porta per ottenere una sfida contro Joshua, ma probabilmente non contro Ruiz Jr o Fury. Abbiamo già sentito Fury (30-0-1, 21 KO) che ha dichiarato che non lo affronterà mai più.

L’ex campione dei pesi massimi WBC Wilder (42-1-1, 41 KO) non ha specificato quando tornerà sul ring, ed è già fuori dai giochi da 12 mesi, da quando ha perso contro Fury nel febbraio 2020.

Molti fan sono stati disturbati dal modo in cui il 35enne Wilder ha cercato di giustificare la sua sconfitta al settimo turno ad eliminazione diretta contro Fury lo scorso anno.

Wilder ha escogitato delle scuse per non ammettere che non è stato abbastanza bravo quella notte.

Inoltre, Wilder sembrava totalmente impreparato per la sua rivincita con Fury, e non ha mai mostrato segni di adattamento alla pressione che il Gipsy King stava mettendo su di lui.

L’incapacità di Deontay di apportare modifiche al suo stile va di pari passo con ciò che il suo ex allenatore Mark Breland ha detto sul fatto che fosse “non allenabile” durante il camp.

“Quelli al vertice che non ho combattuto, su cui non ho messo le mani, questo è quello che voglio. Voglio ripulire la divisione “, ha detto Wilder a Marcus Watson su Instagram.

Wilder può dimenticare di combattere l’ex campione dei pesi massimi IBF / WBA / WBO Andy Ruiz Jr perché quel ragazzo sta avendo grossi problemi a tornare sul ring.

Ruiz ha guadagnato un sacco di soldi e ha messo molto peso dai suoi due combattimenti con Joshua. È già passato un anno e mezzo dall’ultima volta che Ruiz Jr ha combattuto, e ha intenzione di tornare lentamente all’azione affrontando il 40enne Chris Arreola nel suo prossimo incontro.