2 giugno, quali supermercati e negozi sono aperti oggi? Il 2 giugno 2020 è la Festa della Repubblica e tantissime attività restano chiuse.

Questa giornata è dedicata alle celebrazioni per la Repubblica Italiana e rappresenta una giornata segnata in rosso sul calendario, per cui non si può dare per scontato che negozi e supermercati siano aperti.

Dal punto di vista della legge, non ci sono ordinanze particolari per cui negozi oggi, 2 giugno, debbano restare chiusi, per cui la scelta rimane della singola attività o Regione.

Vediamo quali supermercati sono aperti oggi in generale e a Roma, e quali orari osservano.

2 giugno, negozi e supermercati aperti a roma: orari, regole, chiusura e apertura dei centri commerciali

A Roma è sicuramente aperto il Centro Commerciale Valmontone con orario dalle 10 alle ore 21. Le attività di ristorazione nel centro saranno aperte fino alle ore 23.

L’outlet di Castel Romano e Parco Leonardo saranno anch’essi aperti, nella fascia dalle 10 alle 20. Aperto anche il centro commerciale Porta di Roma con orario 10-20, ma alcuni negozi potrebbero avere diversi orari.

Per quanto riguarda i supermercati in tutta Italia, la maggior parte delle insegne più importanti saranno aperte. Carrefour, Conad, Auchan, Esselunga e Lidl saranno regolarmente in attività, non essendo stata notificata alcuna chiusura.